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Yaşam Tekirdağ’da kaza: 2 yaralı
Yaşam

Tekirdağ’da kaza: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 22:16:00 -
Tekirdağ’da kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesinde gerçekleşti.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre; F.A. yönetimindeki araç, önünde seyreden yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü F.A. (21) ile yanında bulunan yolcu F.C. (21) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Emniyet ekipleri ise trafik güvenliğini sağlamak için önlem aldı. Trafik akışı diğer şeritten sağlandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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