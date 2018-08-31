Tekirdağ'da inşaatta göçük: 2 kişi yaralandı
Çorlu'da bir inşaat alanında çukur açarken kayan toprağın altında kalan 2 işçi ağır yaralandı.31 Ağustos 2018 Cuma 08:59
Tekirdağ Çorlu Kazimiye Mahallesi şehitlik bölgesinde, bir inşaatta derin toprak çukur kazan Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.
Diğer çalışanların bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla işçileri çıkarttı.
Ağır yaralı işçiler 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
YORUM YAZ