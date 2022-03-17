Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi 100.Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. idaresindeki 59 S 0224 plakalı servis aracı, seyir halinde bulunan D.T. idaresindeki 06 E 3778 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İki yaralının durumu ağır

Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçların sürücüleri İ.İ. ile D.T. ve kazaya karışan otomobilde bulunan M.T., B.H.K. olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlarda sıkışan yaralılar çıkarılarak Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri de kaza bölgesinde gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra feci kaza ile ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan D.T. ve M.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer 2 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Trafik kapandı

Otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kaza sebebiyle Malkara yönüne ulaşım bir süreliğine kapandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle Malkara yününe trafik akışı tekrar kontrolü sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.