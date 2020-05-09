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Aktüel

Tekirdağ'da çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan zanlılar tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:41:05 -
Tekirdağ'da çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan zanlılar tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üzerlerinde çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İ.K ve M.K'nın işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınmış, üst aramasında bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.



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