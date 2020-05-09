Tekirdağ'da çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan zanlılar tutuklandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üzerlerinde çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İ.K ve M.K'nın işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınmış, üst aramasında bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.