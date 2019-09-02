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Tekirdağ’da bugüne kadar 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldı

Tekirdağ’da 2019-2020 adli yıl açılışı dolayısıylatören düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:24
Tekirdağ’da bugüne kadar 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldı

Tekirdağ’da 2019-2020 adli yıl açılışı dolayısıylatören düzenlendi.Törende konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ’da bugüne kadar 5 bin 600 FETÖsoruşturması yapıldığını belirtti.


Tekirdağ’da 2019-2020 adli yıl açılışı dolayısıyladüzenlenen törene Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci,avukatlar ve savcılar katıldı.


Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Tören kapsamında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç tarafından bir konuşma gerçekleştirildi. Karakoç,“15 Temmuz 2016’da gerçekleşen alçak ve hain darbe teşebbüsü sonrasında, 4 bin 200 civarında hakim ve savcı ihraç edilmiştir. Mevcut savcı ve hakim arkadaşlarımız hem bu darbeye teşebbüs soruşturmalarını yürütmek, hem de diğer adli olaylara bakıp insan üstü bir gayret ile gecesini gündüzüne katarak Ülkesine, devletine ve Milletine bağlılıklarını bir kez daha ispat etmişlerdir. Tekirdağ ilimizde bugüne kadar 5 bin 600 FETÖsoruşturması yapılmış, bu soruşturmalardan 5300’ü karara bağlanmıştır. Mahkemelere dava açılan 891 kişi hakkında ise karar verilmiş olup, kalan dosyalar ile ilgili süratle yargılamalar devam etmektedir. Çok kısa bir zaman diliminde bu dosyalar hakkında da karar verilip neticelendirilecektir. Yeni adalet sarayımız, Mart ayı içerisinde hizmete açılmış olup ve daha önce dağınık şekilde hizmet verdiğimiz birimlerimiz tek çatı altında toplanarak gerek hakim, savcılarımız için gerek avukatlarımız için ve yargı hizmeti alan vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlanmıştır. Adalet Bakanlığımızca yargı da hedef süre uygulaması başlatılmıştır.Yargıda hedef süre uygulanması her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngörülerek hedeflenen sürede davaların sonuçlandırılmasını ön görerek çözümler üretilmesini sağlamıştır" dedi.


Yetkililer Adli yıl açılışı kapsamında Tekirdağ Adalet Sarayına geçilerek kokteyl programına katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:24
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