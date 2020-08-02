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Tekirdağ'da bir baba denizde boğulan oğlunu kurtarmak isterken yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-02 19:13:01 -
Tekirdağ'da bir baba denizde boğulan oğlunu kurtarmak isterken yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boğulan oğlunu kurtarmak için denize giren baba hayatını kaybetti.

Ayvaz Arslantaş (42) ve oğlu Muhammed Ali Arslantaş (12), Topağaç Mahallesi sahilinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra kıyıya çıkan baba oğlunun çırpındığını fark edince denize atladı.

Dalgalara kapılan baba ve oğlu etraftakilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla baba Ayvaz Arslantaş'ı Tekirdağ Devlet Hastanesine, oğlunu da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Baba, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Muhammed Ali Arslantaş'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.




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