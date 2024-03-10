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Yerel Tekirdağ'da bin 876 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yerel

Tekirdağ'da bin 876 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-03-10 11:21:00 -

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde depo ve ikamet aramasında uyuşturucu, para ve silah ele geçirilirken olayda 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Hıdırağa Mahallesinde 2 depo ve 1 ikamet adresinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 134 tablet 1876 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 265 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.Ç. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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