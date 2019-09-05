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Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobil yandı

05 Eylül 2019 Perşembe 11:42
Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobil yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpma sonrası motor kısmından yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Murat Urucu (33) idaresindeki 34 GU 5078 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilden inen sürücü Murat Urucu, eşi Çiğdem (30) ve oğlu Ege (9) Urucu'yu da araçtan indirerek otomobilden uzaklaştı.

Bölgeye gelen itfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü ve ailesi kontrol amaçlı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:42
  1. 3 hafif yaralı
  2. çorlu
  3. kaza

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