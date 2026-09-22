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Kültür - Sanat Tekirdağ'da Asri Mezarlık'taki 90 mezartaşı envantere alındı, Bakanlığa sunuldu
Kültür - Sanat

Tekirdağ'da Asri Mezarlık'taki 90 mezartaşı envantere alındı, Bakanlığa sunuldu

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Tekirdağ'da Asri Mezarlık'taki 90 mezartaşı envantere alındı, Bakanlığa sunuldu

Asri Mezarlık'taki 90 mezartaşı Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu; Tekirdağ, 6 yıllık ulusal envanter projesinin 5. ili oldu, 17 kişilik ekip çalışıyor.

Tekirdağ'daki Asri Mezarlık'ta, "Türk-İslam Dönemi Mezartaşları-Kitabeler Ulusal Envanter Projesi" kapsamında şu ana kadar 90 mezartaşı envantere alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu.

Türk-İslam dönemi mezartaşları ile kitabelerin kayıt altına alınması amacıyla hazırlanan projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 Haziran 2026'da kabul etti. Çalışma; Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri ve Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği (UTABİLİM) iş birliğinde yürütülüyor.

6 yıllık bir çalışma olarak planlanan proje 4 pilot ilde başlatıldı; Tekirdağ da projenin 5. ili oldu. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Ökkeş Narinç'in üstlendiği projeye, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük mentörlük ediyor.

17 kişilik ekip mezartaşları ve kitabeler üzerinde çalışıyor

Proje kapsamında 17 kişilik bir ekip, Türk-İslam dönemine ait mezartaşları ve kitabeler üzerinde saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalarla bu eserlerin kayıt altına alınması, mevcut bilgilerin belgelenmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Türk-İslam dönemine ait mezartaşları ve kitabelerin yalnızca mezar alanlarına ait unsurlar olmadığı, geçmiş dönemlere ilişkin önemli bilgiler barındırdığı belirtildi. 6 yıllık proje süresince Tekirdağ'daki mezartaşları ve kitabelerin ulusal envantere kazandırılması amaçlanıyor.

Proje ekibi Vali Soytürk'ü ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Narinç ve Proje Yürütücü Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kaya, ekip üyeleriyle birlikte Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Doç. Dr. Narinç, yürütülen çalışmalar ve projenin kapsamına ilişkin Vali Soytürk'e bilgi verdi.

Bugüne kadar yapılan envanter çalışmaları da görüşülürken Vali Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek proje ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

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