Tekirdağ'da 3 gündür aranan kişinin cesedi gölde bulundu

Tekirdağ'da 3 gündür aranan kişinin cesedi gölde bulundu23 Ağustos 2019 Cuma 22:24
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi gölde bulundu.
Müsellim Mahallesi'ndeki baraj gölünde ceset olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerince kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Hastanede yapılan incelemede cesedin, 55 yaşındaki Vedat Yılmaz'a ait olduğu anlaşıldı.
Ailesi tarafından 3 gün önce kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenilen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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