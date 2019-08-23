Tekirdağ'da 3 gündür aranan kişinin cesedi gölde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi gölde bulundu. Müsellim Mahallesi'ndeki baraj gölünde ceset olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerince kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Hastanede yapılan incelemede cesedin, 55 yaşındaki Vedat Yılmaz'a ait olduğu anlaşıldı. Ailesi tarafından 3 gün önce kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenilen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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