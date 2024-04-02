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Yerel Tekirdağ’da 11 kişi uyuşturucudan yakalandı
Yerel

Tekirdağ’da 11 kişi uyuşturucudan yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-02 15:27:00 -
Tekirdağ’da 11 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ’da polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 11 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele son surat sürüyor. Bu çerçevede Kapaklı ilçesinde 3 kişi, Şarköy ilçesinde 5 kişi, Çorlu’da 2 kişi ve Süleymanpaşa’da 1 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi yakalanırken şüphelilerin üzerinde ve adreslerindeki aramalarda da bir miktar para ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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