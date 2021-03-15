Tekirdağ vaka sayısı güncel | Tekirdağ yüz yüze eğitim iptal mi?
Tekirdağ hangi renk | Koronavirüs salgınında illere göre risk durumları belirlerdi. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli eller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı olarak belirlendi. Son dönemde vaka artışı gözlenen Tekirdağ’ın risk durumunun değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Tekirdağ hangi renge döndü? Tekirdağ okullar kapanacak mı?
Tekirdağ yüz yüze eğitim son durum | Koronavirüs salgınında illere göre karar dönemi 1 Mart’ta açıklandı. Söz konusu tablo on beş günde bir yenilenecek. Bu sebeple vatandaşlar yaşadıkları illerdeki durumu araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ’da risk durumu değişti mi?
Tekirdağ vaka sayısı güncel | Tekirdağ yüz yüze eğitim iptal mi?
1 Mart’ta açıklanan haritaya göre Tekirdağ yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Son dönemde Tekirdağ’da vakaların arttığı biliniyor. Bu sebeple Tekirdağ’ın risk durumunun çok yüksek riskliye dönmesi bekleniyor.