Tekirdağ yüz yüze eğitim son durum | Koronavirüs salgınında illere göre karar dönemi 1 Mart’ta açıklandı. Söz konusu tablo on beş günde bir yenilenecek. Bu sebeple vatandaşlar yaşadıkları illerdeki durumu araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ’da risk durumu değişti mi?

Tekirdağ vaka sayısı güncel | Tekirdağ yüz yüze eğitim iptal mi?

1 Mart’ta açıklanan haritaya göre Tekirdağ yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Son dönemde Tekirdağ’da vakaların arttığı biliniyor. Bu sebeple Tekirdağ’ın risk durumunun çok yüksek riskliye dönmesi bekleniyor.