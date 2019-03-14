Tekirdağ belediyesi personel alım ilanları 2019 Kapaklı işçi alımı

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi son dakika daimi işçi alımı ilanı yayınlandı. Kapaklı Belediyesi işçi alımı duyurusunda istihdam edilmek üzere çöpçü ve temizlik görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Kapaklı Belediyesi işçi alım başvurular için son tarih 21 Mart 2019’dur.

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel Anonim Şirketi personel istihdam edileceğini duyurdu. Yapılacak olan personel alımında belirtilen bilgilere alınacak olan personeller daimi işçi statüsünde görevlendirilecekler. Görevlendirmelerin yapılacağı birim ise temizlik birimi olarak belirtilirken, istihdam edilecek olan personel unvanı çöpçü ve temizlik görevlisi olarak ilan edilmiştir.

Daimi statüde görevlendirilecek olan çöp ve temizlik hizmetleri görevlisi sayısı 2’dir. İki kişinin personel olarak görevlendirileceği işe alımlarda başvuracak olan adaylar kimlik fotokopileri, adli sicil kayıtları ve ikametgah belgeleri ile bizzat belediyeye başvuru yapmaları gerekmektedir. Kapaklı Belediyesi işçi alım başvurular için son tarih 21 Mart 2019’dur.