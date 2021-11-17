Tekir balığı nedir, faydaları nelerdir? Nasıl pişirilir?
Kum, çamur ve taşlıklarda yaşayan tekir balığı, bıyıklı olması nedeniyle bu adı almıştır.
3 metreden 100 metre derinliğe kadar yaşamaktadır. Deniz diplerinde yer alan kabuklu canlıları yiyerek hayatta kalır.
Tekir balığının faydaları nelerdir?
- İçerdiği omega 3 balık yağı sebebi ile tekir balığı içeriğindeki; EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonun sürdürülmesine katkıda bulunur.
- Kan akışını hızlandırır ve bu yolla damar tıkanıklığının ve yağ birikiminin önüne geçilmesine katkı sağladığı ifade edilir.
- İçerdiği kalsiyum nedeni ile kemik ve kas gelişimini takviye edici etki gösterir.
- Astım ve solunum rahatsızlıklarına vücuda oksijen takviyesi sağladığından dolayı iyi geldiği ifade edilir.
- Özellikle akciğerlerin yenilenmesinde etkin rol oynadığı söylenir.
- Kemik gelişimini destekler ve kemik erimelerine karşı koruma sağlanmasına yardımcı olur.
- Diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir balık türüdür.
- Karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek vücutta yağ birikimini önlenmesine katkı sağlar.
- Cildin yenilenmesinde ve akne ve gözeneklerin önlenmesinde etkili olduğu söylenir.
Tavada tekir balığı yapımı için kolay tarifi
Malzemeler:
- 1 kilogram tekir balığı
- Ayçiçeği yağı
- Yarım su bardağı un
- Tuz
Nasıl yapılır?
Un ile tuzu derin bir kasede karıştırıp temizlenmiş balıkların her tarafını una bulayın. Tavaya bol miktarda yağ koyup iyice ısıtın. Balıkları tavaya aktarıp her iki yanını da 5'er dakika kızartın. Yağdan aldığınız balıkları kağıt havlunun üzerine çıkarak fazla yağı süzdürün. Kızarmış balıkları mevsim yeşillikleriyle birlikte servis yapın. Afiyet olsun...
Tekir balığı kalori ve besin değerleri
Kalori 244 ckal
Karbonhidrat 9,8 gr.
Protein 51 gr.
Yağ 56 gr.
Kolesterol 77 miligram
A Vitamini 84 gr.
C vitamini 8 miligram
D vitamini 2 miligram
E vitamin 98 mgram.
Potasyum 345 mgram.
B12 29 mikrogram.
Sodyum 387 miligram
Kalsiyum 65 miligram
Demir 71 miligram
Fosfor 230 miligram
Magnezyum 32 miligram
Çinko 76 miligram