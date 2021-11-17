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Kadın - Aile Tekir balığı nedir, faydaları nelerdir? Nasıl pişirilir?
Kadın - Aile

Tekir balığı nedir, faydaları nelerdir? Nasıl pişirilir?

Kum, çamur ve taşlıklarda yaşayan tekir balığı, bıyıklı olması nedeniyle bu adı almıştır.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 17:47:00 - 2021-11-17 17:48:59
Tekir balığı nedir, faydaları nelerdir? Nasıl pişirilir?

3 metreden 100 metre derinliğe kadar yaşamaktadır. Deniz diplerinde yer alan kabuklu canlıları yiyerek hayatta kalır.

Tekir balığının faydaları nelerdir?

  • İçerdiği omega 3 balık yağı sebebi ile tekir balığı içeriğindeki; EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonun sürdürülmesine katkıda bulunur.
  • Kan akışını hızlandırır ve bu yolla damar tıkanıklığının ve yağ birikiminin önüne geçilmesine katkı sağladığı ifade edilir.
  • İçerdiği kalsiyum nedeni ile kemik ve kas gelişimini takviye edici etki gösterir.
  • Astım ve solunum rahatsızlıklarına vücuda oksijen takviyesi sağladığından dolayı iyi geldiği ifade edilir.
  • Özellikle akciğerlerin yenilenmesinde etkin rol oynadığı söylenir.
  • Kemik gelişimini destekler ve kemik erimelerine karşı koruma sağlanmasına yardımcı olur.
  • Diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir balık türüdür.
  • Karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek vücutta yağ birikimini önlenmesine katkı sağlar.
  • Cildin yenilenmesinde ve akne ve gözeneklerin önlenmesinde etkili olduğu söylenir.

Tavada tekir balığı yapımı için kolay tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilogram tekir balığı
  • Ayçiçeği yağı
  • Yarım su bardağı un
  • Tuz

Nasıl yapılır?

Un ile tuzu derin bir kasede karıştırıp temizlenmiş balıkların her tarafını una bulayın. Tavaya bol miktarda yağ koyup iyice ısıtın. Balıkları tavaya aktarıp her iki yanını da 5'er dakika kızartın. Yağdan aldığınız balıkları kağıt havlunun üzerine çıkarak fazla yağı süzdürün. Kızarmış balıkları mevsim yeşillikleriyle birlikte servis yapın. Afiyet olsun...

Tekir balığı kalori ve besin değerleri 

Kalori 244 ckal

Karbonhidrat 9,8 gr.

Protein       51 gr. 

Yağ                56 gr.

Kolesterol       77 miligram

A Vitamini       84 gr.

C vitamini        8 miligram

D vitamini 2 miligram

E vitamin 98 mgram.

Potasyum      345 mgram.

B12 29 mikrogram.

Sodyum         387 miligram

Kalsiyum    65 miligram

Demir            71 miligram

Fosfor             230 miligram

Magnezyum    32 miligram

Çinko 76 miligram

 

 

 

 

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