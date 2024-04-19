Tekin’den lise öğrencilerinin derslerine destek daveti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine yardımcı olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecini desteklemek amacıyla OGM Materyal Dijital Platformunun, öğrencilerin hizmetinde olduğunu bildirdi.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (OGM) hazırlanan OGM Materyal Dijital Platformuna ilişkin paylaşımda bulundu. Ortaöğretim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine yardımcı olmak ve YKS hazırlık sürecini desteklemek amacıyla OGM Materyal Dijital Platformunun öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı: “Kazanımları pekiştirmek için etkileşimli etkinlikler, çalışma defterleri ve ders destek materyalleri gibi kaynaklarla öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerini zengin içeriklerle güçlendirirken eğitimde zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenme imkanı sunuyoruz.”