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Tekerlekli seyyar hayat ucuza geliyor! Karavanı tercih edenlerin sayısı artıyor

Otellerin pahalılığı, yerli ve yabancı turistleri karavana yönlendiriyor. Ev olarak da kullanılan araçla; Karadeniz, Akdeniz ve Ege turu yapan tatilci sayısında hissedilir bir artış gözleniyor. Ekonomik ve ergonomik olan karavanlar 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:57
Tekerlekli seyyar hayat ucuza geliyor! Karavanı tercih edenlerin sayısı artıyor

 Buğra Kardan 

Tatil beldelerinde oda bulmanın zorluğu ya da otel fiyatlarının yüksekliği, yerli ve yabancı turistlerin karavan talebini arttırdı. Oturma grubu, yatak odası, yemek masası, buzdolabı, mutfak, gazlı ocak, mini fırın, duş, lavabo, tuvalet, gardrop, çok sayıda çekmece ve dolap, su deposu, yat hidrofor, LED aydınlatma armatürler içeren bu araçların fiyatı ise 3-5 yaşındaki ikinci el lüks bir taşıtın fiyatına yakın.

80 bin liradan başlıyor

Ev konforunda yaşam imkânı sunan sıfır karavanların fiyatları 100 bin liradan başlıyor, 600 bin liraya kadar çıkıyor. Motokaravanlar 400-600 bin liradan satışa sunuluyor.  Çekme karavanlar da 100-200 bin liradan alıcı buluyor.

İkinci el karavan fiyatları makul seviyelerde. Şu aşamada 2016, 2017 ve 2018 model motokaravanlar; 70 bin ila 250 bin liradan, çekme karavanlar 40 bin ila 60 bin liradan müşterileriyle buluşuyor.

Kiralayanların sayısı artıyor

Karavan kiralama yoluna giden yerli ve yabancı tatilci çok. Zira söz konusu araçlar hem rahat ve konforlu hem güvenli hem de ekonomik. Şu aşamada günlük 50 ila 60 liraya, haftalık 350 ila 420 liraya, aylık bin 500 ila bin 800 liraya karavan ve mini karavan kiralamak mümkün.

ÖTV indirilsin

Karavanlara uygulanan vergi, tartışma konusu. Çünkü 5 yaşını doldurmamış taşıtların karavanlara dönüştürülmesi için alınan ÖTV oranı yüzde 160 seviyesinde. Üretici şirketler, satıcılar ve alım yapanlar bu oranın yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Karavan satışı yapan firmaların yetkilileri, ÖTV’ye indirim yapılması durumunda taşıt talebinde yukarı yönlü oynama görüleceğini belirtiyor ve hükümete “Vergiyle ilgili bir adım atılsın ve ÖTV aşağı çekilsin ki tatilcilere daha çok karavan satalım” çağrısı yapıyor. 750 kilogramın altında olan çekme karavanlar da ruhsat ve ÖTV’den muaf tutuldukları için yoğun rağbet görüyor.

Kamp alanları sınırlı

Türkiye’de karavan kullanım oranı Avrupa’nın altında seyrediyor. Motokaravan ile çekme karavan daha çok 24-45 yaş grubu tarafından tercih ediliyor. Karavancılar için en büyük sorun kamp alanlarının sınırlı olması. 5 kamp alanının yeterli olmadığı ve bu sayının artırılması gerektiğini söyleyen karavan sahipleri ile bu alanda turizm faaliyeti yapan işletmeciler, kamp alanı sayısının artırılmasının sektöre fayda getireceği görüşünde. Karavancıların tatil destinasyonlarının başında Karadeniz illeri bulunuyor. Bu illeri Akdeniz ve Ege şehirleri takip ediyor. Karavanlı konaklamalar Ordu, Giresun, Antalya ve İzmir bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:57
  1. Ordu
  2. İzmir
  3. Giresun
  4. Antalya
  5. yerli ve yabancı turistler
  6. Oturma grubu
  7. yatak odası
  8. yemek masası
  9. buzdolabı
  10. mutfak
  11. gazlı ocak
  12. mini fırın
  13. duş
  14. lavabo
  15. tuvalet
  16. gardrop
  17. karavanlar
  18. Motokaravanlar
  19. İkinci el karavan
  20. Karavan kiralama
  21. mini karavan
  22. ÖTV
  23. Akdeniz

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