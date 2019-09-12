0553 313 94 23

Tekeri yerinden fırlayan çapa motoru devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde seyir halindeyken tekeri yerinden kopan çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:39
Tekeri yerinden fırlayan çapa motoru devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde seyir halindeyken tekeri yerinden kopan çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ramazan Yener idaresindeki çapa motoru, Çelikhan ilçesi Kavaklı Tepe mevkiinde seyir halindeyken tekerleğin yerinden çıkması sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan Yener yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    1. Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    2. Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
    3. Vitamin eksikliği çocuklarda özgüven..
    4. Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı
    5. Erenler’de ağızlar aşure ile tatlandı
    6. 'Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak..
    7. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
    8. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya kötü haber
    9. Seyir halindeki otomobilden bir kişi..
    10. Dev besi çiftliğindeki yangın 22..
    11. Sert açıklamalar! "Bizim için yok..
    12. Sakarya’da düzenlenecek olan MTB Cup..
    13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    14. İndirimli kartların kapsamı genişletildi
    15. Etiyopya 2012 yılına girdi
    16. Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
    17. Terör örgütünde 'Diyarbakır anneleri'..
    18. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    19. Halkın sempozyuma ilgisi yoğun
    20. Türk Hukuk Enstitüsünden adli yıl..
    21. Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen..
    22. Van’da 5 ay içerisinde 26 kalp hastası..
    23. Başkan Babaoğlu, işbirliği ve..
    24. Tuzla’da bir gıda fabrikasında amonyak..
    25. Yeni Malatyaspor telafi peşinde
    26. Karaveli, “Vatandaşa hizmete her zaman..
    27. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    28. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
    29. Şule Çet'in cep telefonu incelenemedi
    30. Kartal’da Muharrem ayı dolayısıyla..
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı