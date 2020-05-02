  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekel bayine saklandılar, polis çilingir ile kapıyı açtı

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasında tekel bayiine saklanan 6 kişiye cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:42:50 -
Tekel bayine saklandılar, polis çilingir ile kapıyı açtı

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasında tekel bayiine saklanan 6 kişiye cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde denetim esnafında bir tekel bayiinde hareketliliği tespit etti. Polis ekipleri, iş yerinde gözcülük yapan şahısları yakalarken, diğer şahıslar da iş yerinin içinde kalarak kepengi indirdi. Polisin ikazlarına rağmen iş yerindekiler kapıyı açmazken, savcılık talimatıyla iş yerinin kepengi çilingir yardımıyla açıldı. Olayla ilgili yakalanan 6 kişiye çeşitli ihlallerden toplam 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı