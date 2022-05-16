Tek tek açıkladı! İşte İmamoğlu'nun skandallar silsilesi

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AK Parti İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun, İBB Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı.

Onur Uygun, seçimden önce türlü vaatlerde bulunarak halkın gözünü boyayan İmamoğlu'nu 4 materyal ile özetledi.

"Ulaşımı rahatlatacağız" vaadinde bulunan CHP'li İmamoğlu'nun İstanbulluyu otobüs ittirmeye mahkum ettiğini aktaran Uygun, bunun yanında İmamoğlu'nun İstanbul halkı sel felaketiyle boğuşurken şortunu giyip tatile çıktığını, İngiliz büyükelçiyle lüks bir balıkçıda keyif çattığını ve "depremzedelerin yaralarını sarıyorum" yalanıyla bölgede bir görüntü verip Erzurum'a kayak yapmaya gittiğini hatırlattı.

İmamoğlu'nun ayrıca seçimden önce İstanbul'a "Megabüs" projesi vaat ettiğini anımsatan Uygun, "Bu vaat ettiği megabüs projesini her zaman yaptığı gibi unuttu. Sonra da İstanbulluya otobüs ittirme utancını yaşattı. Hayaller megabüs gerçekler ittirbüs" ifadelerini kullandı.

Onur Uygun, İBB Meclisi Toplantısı'nda yaptığı bu konuşmaları "#GençlerCevapBekliyor" etiketiyle sosyal medya hesabından da paylaştı.