Tek dertleri siyasi rant! HDP binasına yapılan saldırı sonrası CHP'den küstah itham
HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen silahlı saldırıyı AK Parti'nin üzerine yıkmaya çalışan CHP'li Engin Özkoç, "Düşen iktidarlarını iç karışıklıkla kurtarmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz" diyerek akılalmaz açıklamalarda bulundu.
Bugün HDP İzmir İl Başkanlığı'na saat 11.00 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda parti görevlisi Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırıyı fırsat bilip olaydan siyasi rant devşirmeye çalışan CHP'den ise konuya ilişkin akılalmaz bir açıklama geldi. Türkiye'yi kaosa sürüklemek ve halkın oylarıyla başa gelen hükümeti devirmek gayesiyle başlatılan Gezi Kalkışmasına destek veren CHP, AK Parti'yi iç karışıklık çıkarmak istemekle suçladı.
Saldırıyı AK Parti'nin üstüne yıkmaya çalışan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, iktidarın iç karışıklık çıkarma niyetinde olduğunu iddia etti.
Özkoç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Düşen iktidarlarını iç karışıklıkla kurtarmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz! Demokrasi kazanacak."