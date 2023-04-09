  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tek derdi koltukmuş! Sarıgül CHP listesinden aday oldu
Siyaset

Tek derdi koltukmuş! Sarıgül CHP listesinden aday oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-09 20:00:00 - 2023-04-09 20:03:47
Tek derdi koltukmuş! Sarıgül CHP listesinden aday oldu

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası, HDP ile ittifak yaptıkları için eleştirdiği CHP liderine destek vereceğini açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP listesinde Erzincan birinci sıradan aday gösterildi.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, siyasi partiler de milletvekilli aday listelerine son haline getirerek YSK'ya teslim etti.

CHP'nin listesinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e de yer verildi. CHP'yi HDP ile ittifakından dolayı eleştiren Sarıgül,  Erzincan 1. sıradan aday oldu.

Kılıçdaroğlu ile Erdoğan düşmanlığında birleştiler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye Değişim Partisi'ne ziyarette bulunmuştu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında Kılıçdaroğlu ile birleşen Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin inşallah sayın 13 Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na desteğini belirtmişti.

AK Parti listesi açıklandı! Ünlü oyuncu Manisa'dan milletvekili adayı oldu
AK Parti listesi açıklandı! Ünlü oyuncu Manisa'dan milletvekili adayı oldu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti listesi açıklandı! Ünlü oyuncu Manisa'dan milletvekili adayı oldu

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti'den aday oldu!
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti'den aday oldu!

Siyaset

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti'den aday oldu!

AK Parti'nin Milletvekili aday istatistiği!
AK Parti'nin Milletvekili aday istatistiği!

Siyaset

AK Parti'nin Milletvekili aday istatistiği!

İşte CHP'nin milletvekili tam aday listeleri
İşte CHP'nin milletvekili tam aday listeleri

Gündem

İşte CHP'nin milletvekili tam aday listeleri

Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti
Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

Siyaset

Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

İşte İyi Parti'nin milletvekili tam aday listeleri
İşte İyi Parti'nin milletvekili tam aday listeleri

Gündem

İşte İyi Parti'nin milletvekili tam aday listeleri

Fatih Erbakan İstanbul'dan milletvekili adayı oldu
Fatih Erbakan İstanbul'dan milletvekili adayı oldu

Siyaset

Fatih Erbakan İstanbul'dan milletvekili adayı oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23