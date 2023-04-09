Tek derdi koltukmuş! Sarıgül CHP listesinden aday oldu
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası, HDP ile ittifak yaptıkları için eleştirdiği CHP liderine destek vereceğini açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP listesinde Erzincan birinci sıradan aday gösterildi.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, siyasi partiler de milletvekilli aday listelerine son haline getirerek YSK'ya teslim etti.
CHP'nin listesinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e de yer verildi. CHP'yi HDP ile ittifakından dolayı eleştiren Sarıgül, Erzincan 1. sıradan aday oldu.
Kılıçdaroğlu ile Erdoğan düşmanlığında birleştiler
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye Değişim Partisi'ne ziyarette bulunmuştu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında Kılıçdaroğlu ile birleşen Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin inşallah sayın 13 Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na desteğini belirtmişti.