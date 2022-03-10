Tek bir cümlemi gösterin bakalım! Ebubekir Sofuoğlu’ndan skandal karara videolu tepki
Üniversite çevrelerindeki yapılar hakkındaki eleştirileri çarpıtılan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, hakkında verilen hapis cezasına, paylaştığı görüntü ile tepki gösterdi.
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversitelerin etrafındaki yapıların neredeyse 'fuhuş evlerine' döndüğünü söylemiş ama sözleri "üniversiteler fuhuş yuvası oldu" şeklinde çarpıtılmıştı. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Sofuoğlu karara tepki gösterdi.
2020 Aralık ayında Akit TV'de Sabri Balaman'ın hazırlayıp sunduğu Derin Kutu programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversitenin etrafında oluşan yapılarla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef gösterilmiş ve hakkında dava açılmıştı.
O dava kısa bir süre önce sonuçlandı ve Sofuoğlu hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.