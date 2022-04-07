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Yerel Tek başına keklik avına çıkan muhtar dağda kalp krizi geçirince...
Yerel

Tek başına keklik avına çıkan muhtar dağda kalp krizi geçirince...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, avlanmak için dağa çıkan 59 yaşındaki muhtar Nebi Koç, burada kalp krizi geçirdi. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 10:19:00 - 2022-04-07 10:21:53

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, avlanmak için dağa çıkan 59 yaşındaki muhtar Nebi Koç, burada kalp krizi geçirdi. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkenek Mahallesi Çalık mevkisinde, keklik avı için arkadaşıyla merkeze 10 kilometre uzaklıktaki dağa çıkan Nebi Koç (59) arazide rahatsızlandı.

Yaşamını Yitirdi

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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