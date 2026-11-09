Tek Adamlar Cumhuriyeti! (4)

İşte Hukukçu yazar AV. Ömer Faruk Uysal'ın kaleme aldığı o yazı;

Hem önceki yazılarımızda belirttik, hem de saf akıl ve mantığın tabii sonucu olarak, cumhuriyetler, adı üzerinde cumhurlar, halklar, milletler üzerine bina edilirler. Cumhursuz cumhuriyet olamaz. Ama bizim cumhuriyetimiz cumhuru, halkı, yani millet iradesini işin içine katmamıştır. Bilakis cahil milletin (!) iradesini, nazdar ve naif cumhuriyetin tahripkarı olarak görmüştür. Bunun doğal sonucu olarak, cahil millet iradesi yerine yanılmaz, kutsal tek adam iradesi dayatılmıştır! Cumhuriyet cumhurdan kaçırılmış ve uzak tutulmuştur. Adı cumhuriyettir, kendisi değil!

En yanılmaz, kutsal, tek adam, Tanrıtürk Atatürk'tür! İradesi millet iradesi ile sınırlanamaz. Bilakis o milletin iradesini sınırlar. Ancak ölümü üzerine yerine gelen İnönü (ve CHP'de) tam bir tek adam diktatörlüğüdür. 27 Mayıs cuntası bir tek adam getirmemişsede, cuntanın resmi ismi Milli Birlik Komitesi'de Atatürk tek adamı arkasına saklanarak zart-zurt yapmıştır. Önce 38, sonra 23, sonra da 22 kişiden müteşekkil bir diktatörlük grubudur. Ümit Özdağın babası 27 yaşındaki yüzbaşı Muzaffer Özdağ'da dahil. Elbette Kenan Evren'de darbeci faşist bir tek adamdı.

Türkiye'de Cumhuriyet denince Atatürk, Atatürk denince de Cumhuriyet akla gelmektedir. Veya burası Atatürk Türkiyesi'dir. İyi ama öyleyse Türkiye bir Cumhuriyet değildir. Herşey tek bir adama bağlıysa cumhur nerede, cumhuriyet nasıl olacak? Tek adamlar devam edecekse Osmanlı Saltanatını neden yıktık? Her bir Sultan ölmekle otoritesi, saltanatı hemen biterdi. Atatürk 1938'de yani 86 yıl önce ölmüş, fakat mutlak otoritesi asla bitmiyor, yönetmeye devam ediyor! Peki o zaman neden seçimler yapıyoruz? Onun partisi CHP dışındakiler ne işe yarıyor? Dünyada öldükten sonra ülkesini yöneten tek lider neden o? Kuşkusuz ki, öldükten sonra kimse bir ülkeyi gerçekten yönetemez. Ancak birileri onun arkasına saklanarak, onun adına yönettiğini iddia eder. Milleti kandırır. Mustafa Kemal, İnönü dahil kimseyi vasiyet etmemiş ve mirasçı da bırakmamıştır. Kim Atatürk adına yönetme iddiasındaysa sahtekardır. "Atatürk yönetiyor çünkü ölümsüzdür." diyenler de daha büyük sahtekardır! Eğer ölmediyse, 10 Kas ımlarda neyin matemi bu? Neyi kutluyorsunuz? Ölmeyen birinin matemi olur mu? Matemi tutulan ölümsüz olabilir mi? Deve kuşu mantığını artık bırakalım, bazen ölü, bazen diri!

Cumhuriyet tatbikatları bize ne söylüyor? Cumhuriyet ile demokrasi arasında hiçte doğrudan bir ilişki yoktur. Hatta dehşetli diktatörlükler monarşilerden değil maalesef cumhuriyetlerden çıkar! Hitler, Musollini, Lenin, Stalin, Mao, Franko, Salazar, Saddam, Esadlar, Castro, Tito, Enver Sedat, Hüsnü Mübarek, dede, baba, torun Kuzey Kore liderleri. Ebedi Şef ve Yüce Lider ünvanlılar. 20.yüzyıl ideolojiler çağı, diktatör cumhuriyetleri çağıdır. Tek adam, tek parti, tek ideoloji, mutlak devlet otoritesi ve sorgulanmazlık. Bizde tek adamlıkta aynen böyleydi.

Buna mukabil, başta İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya, İsveç, Norveç, Danimarka olmak üzere 11 Av rupa monarşisi demokrasi sayılıyorlar. Hele ki İngiltere Krallığı, demokrasinin beşiği kabul ediliyor! Osmanlı 1876'da meşrutiyet ile sonra da 1908’de ikinci Meşrûtiyet ile ciddi bir demokrasi sürecine girmişti. Fakat 1909'da İttihatçıların yaptığı darbe ile meşrutiyet bozulmuş, Abdülhamid Han meclis tarafından (İTF) hal'edilmiştir. Halifeyi, Sultanı ve Devlet-i Aliye'yi korumakla görevli kahraman ordu, Sultanın sarayını basmış, yağma etmiş, Sultan ve ailesini Selaniğe sürmüştür. Posta memuru Talat, katil Cemal, diktatör Enver komutasında ülke kendi ordusunca işgal edilmiştir. "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" diye diye darbe yapan İTF ülkeyi "Enverlad"a çevirmişlerdir. Almanyadan Türkiye'ye gelen tren vagonları üzerinde de Enverland yazıyordu. Ama olsundu, ülke sultandan kurtulmuştu. Bizim meşrutiyet, cumhuriyet ve demokrasi hikayelerimizde ciddi bir terslik var. İleri gideceğine geri gidiyor. Çünkü sahte, zira illüzyon!

Neticeten biz gerçek bir cumhuriyet kuramadık. Tek adam, tek ideoloji, tek parti, tek resmi ideoloji ve bitimsiz bir monarşi kurduk. Demokrasimiz ve çoğulculuğumuz kesinlikle Osmanlı Saltanatından geri. Osmanlı'dan daha büyük ve güçlü de değiliz. Artık bir Devlet-i Aliye'miz yok. Devlet-i sağireyiz. Kişi başına düşen milli gelirimiz 1938'de 85, 1950'de 166, 1960 (DP) 509 ve şimdi 21.079 dolardır. Atatürk ve İnönü dönemlerinde, yani CHP devrinde milli gelir 85/166 dolardır. Kurşun kalem ve bayrak ipini dahi ithal ederdik. O halde olmasaydılarda olurduk, olduk. Bütün engellere rağmen milli gelirimiz artık 85 değil 21.079 dolar! Tüfek ve fişek dahi yapamazken Milli Harp Sanayiinde, SİHA ve bazı unsurlarda rakipsiziz!

Tek parti romantizmi, yüceltmesi, asr-ı saadeti, minnet ve şükranı acı gerçeklerle hiç bağdaşmıyor. Hiç kimse 1938'lere veya 1949'a dönmek ve yaşamak istemez. Hürriyet, hukuk devleti, demokrasi, milli gelir, yollar, köprüler, viyadükler, şehir hastaneleri, sanayi, teknoloji, üniversiteler, milli harp sanayi vs. vs. hiçbir şey ama hiçbir şey günümüzden daha iyi ve tercihe şayan değildi. Şimdiki şartlarımız o sahte asr-ı saadet şartları gibi olsa, millet kesin isyan eder. Veya ilk seçimde iktidarı değiştirirdi! Devam edeceğiz...