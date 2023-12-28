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Yerel Tehlikeli kovalamaca yürekleri ağza getirdi
Yerel

Tehlikeli kovalamaca yürekleri ağza getirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-28 08:44:00 -

Çorum'da polis ekiplerinin "Dur" İhtarına uymayan sürücü yakalanacağını anlayınca aracını bırakarak yaya halde kaçmaya başladı. Kaçan sürücü çarşı mahalle bekçileri tarafından mezarlık içerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, M. K. (22) yönetimindeki plakasız otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nde polis ekiplerinin "dur" İhtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından araç, Çiftlik Caddesi üzerinde yol kapatılarak durduruldu. Geri giderek kaçmaya çalışan otomobil, polis aracına çarparak durdu. Araçtan çıkarak yaya halde kaçmaya başlayan sürücü çarşı mahalle bekçileri tarafından Çiftlik mezarlığı içerisinde yakalandı. Kaçan araçta yolcu olarak bulunan U. C. K. (20) ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kovalamacaya karışan plakasız araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, sürücüye toplam 54 Bin TL idari para cezası uygulandı.

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