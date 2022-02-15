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Dünya Facianın eşiğinden dönüldü! Arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı
Dünya

Facianın eşiğinden dönüldü! Arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı

Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaparken, uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 00:12:00 - 2022-02-15 00:19:43

Meksika’nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı.

Meksika’nın Mazatlan şehrinde arızalanan Cessna tipi uçak otoyola acil iniş yaptı. Pilot, iniş sırasında seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapınca uçağın bir kanadı ile iniş takımları parçalandı.

Yara almadan kurtuldular

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

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