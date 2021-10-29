Tehdit, iftira, ikiyüzlülük... ‘Sarı Öküz’ 29 Ekim’de boş durmadı

Günlerdir sınır ötesi operasyon tezkeresine CHP'nin "hayır" demesine tek kelime etmeyen ve kendisine 'Sarı Öküz' diyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan 29 Ekim'de topyekün saldırıya geçti,

Köşe karaladığı Sözcü'de Osmanlı'yı hedef alan 'Sarı Öküz' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Diyanet İşleri Bakanlığı'na da saldırmayı ihmal etmedi.

Osmanlı'nın fethettiği topraklar için "Osmanlı'nın kılıç zoruyla işgal ettiği ülkeleri günün birinde yitireceğimiz belliydi çünkü Osmanlı çöküyordu. Osmanlı Avrupa'nın alay konusu edilen 'Hasta Adamı' olmuştu." şeklinde küstahça ifadeler kullanan Sözcü'nün 'Sarı Öküz'ü yazısının devamında salyalarını akıtmaya devam etti.

"29 Ekim 1923 bu sürecin son taçlanması oldu ve Cumhuriyet ilan edildi. Ancak iş bununla bitmiyordu.

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bütün amacı ülkemizi çağdaş, kalkınmış bir ülke yapmaktı.

Devrimler birbiri ardına gerçekleşti. Ülkeye “Uygarlık” getirildi. Ortaçağın karanlıklarından kurtulduk.

Bir de şimdi, aradan geçen 98 yıl sonrasında geldiğimiz noktaya bakın!.. Bakın da, güler misiniz, ağlar mısınız karar verin.

Ülkeyi yeniden karanlıklara sürüklemeyi amaçlayan bir iktidar…

Devletin tamamını, ekonomiyi, medyayı, ordumuzu bile ele geçiren İslamcı, hilafetçi, gerici bir topluluk…

Bütün işleri yalan söylemek, karanlık masallarını Türk Milleti'ne yutturmaya kalkışmak, memleketin kaynaklarını kendi çıkarları uğruna eşe dosta, yerli ve yabancı işbirlikçilerine, dinci vakıflara peşkeş çekmek!

Ve “Türklük” kavramını yok etmek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda hızla gelişen ve büyüyen Türkiye'ye karşı operasyonel haberleriyle birinen Sözcü paçavrasının 'Sarı Öküz'ü Emin Çölaşan, yazılarını aklıyla yazmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çölaşan, bir yerlerinden uydurduğu yazısının devamı ise şu kalleş ifadeleri kullandı:

"Sevgili okurlarım, Türkiye Cumhuriyeti uzun süredir yobaz, gerici, din tüccarı ve Osmanlı hasretiyle yanıp tutuşan kafaların elinde.

Diyanet dahil onlar Atatürk'e düşman.

Cumhuriyet'e baş koyan, vatanı kurtaran kadrolardan tiksiniyorlar.

Ama geçmiş olsun bayım, Osmanlı çoktaaan bitti.

Hanedan çekti gitti, son padişah hain Vahdettin –hem de Müslümanların halifesi idi- vatan kurtarılınca İstanbul'dan bir İngiliz zırhlısına bindi, servetiyle birlikte İngilizlere sığındı, kaçtı gitti…

Cumhuriyet emin ellerde.

Hiç kimse endişe etmesin, başkaları da günün birinde Vahdettin gibi gidecek ve laik Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak.

Nasıl yaşayacağını bugün Anıtkabir'de, meydanlarda ve caddelerde coşkuyla boy gösterecek milyonlarca yurtsever insanımız gösterecek.

Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun."