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Dünya Tehdit edici adım! Mısır’dan İsrail’e 'ciddi' uyarı
Dünya

Tehdit edici adım! Mısır’dan İsrail’e 'ciddi' uyarı

Mısır Dışişleri Bakanlığ, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Jabal Abu Ghneim'de yeni yerleşim birimleri inşa etme onayının bölgenin istikrarını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. Mısır, sınırdaki müzakerelere ilişkin İsrail’i uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:02:00 - 2020-11-26 15:21:36

Mısır Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim birimlerinin kurulmasını kınadığını, çünkü bu uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının ciddi bir ihlali olduğunu ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafız, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail yerleşim politikalarının devam etmesinin iki devletli çözüm şansını baltaladığını ve müzakere sürecini canlandırma çabalarının önünde durduğunu söyledi. Filistin sorununun kapsamlı ve adil bir çözümüne ilişkin konuların ele alınması gerektiği ifade edildi.

Mısır ve İsrail, Sina sınırı boyunca güçlü bağlar ve yakın güvenlik işbirliğini sürdürüyor; ancak Mısır'ın Gazze ile sınırı ve hem Hamas hem de Filistin Yönetimi ile diplomatik ilişkileri var.

Bu ilişkiler Mısır'ı, özellikle Hamas ile İsrail arasındaki silahlı çatışmalarda, Gazze'deki müzakerelerin ön saflarına koydu.

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