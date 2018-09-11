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Teğmen Celal Dağlı'yı şehit eden 2 terörist, Ağrı'da gebertildi

Ağrı Doğubayazıt'ta öldürülen 2 PKK'lı teröristin, Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren grubun içerisinde oldukları belirlendi.

11 Eylül 2018 Salı 17:27
Teğmen Celal Dağlı'yı şehit eden 2 terörist, Ağrı'da gebertildi

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde operasyonlarda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin, Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren grubun içerisinde oldukları belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca geçen 5 Eylül'de Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun Muş nüfusuna kayıtlı 'Mazlum Agir' kod adlı Savaş Dora ve Van nüfusuna kayıtlı 'Hogir' kod isimli Sinan Karagülle olduğunun tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarının geçen 21 Ağustos'ta Ağrı Dağı bölgesinde çıkan çatışma neticesinde şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren grubun içerisinde oldukları tespit edilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 17:27
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