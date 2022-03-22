Tefecilere karşı yapılan operasyonda cephanelik gibi görüntüler!

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma tarafından "Örgütlü Olarak Tefecilik ve Nitelikli Yağma" suçları kapsamında, Diyadin, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde 22 adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda bir adet AK- 47 kalaşnikof tüfeği ile buna ait 116 adet fişek, 8 tabanca ile 242 adet fişeği,11 ruhsatsız av tüfeği ile 36 fişeği, 255 bin TL nakit para, 500 bin TL değerinde 62 adet ziynet eşyası, yaklaşık 2 milyon 60 bin tutarında 31 adet el senedi, 609 bin tutarında 10 adet çek, 35 adet tapu senedi ve çok sayıda alacak/ verecek defteri ve ajanda, 17 adet cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan operasyonlar kapsamında toplam 16 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.