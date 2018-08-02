Tefecilere darbe! Tutuklandılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tefecilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Ö.A, B.D. ve N.Y. "haksız kazanç elde etmek amacıyla yüksek faiz karşılığı para vermek" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.