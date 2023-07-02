Tedirgin eden görüntü! Toplu balık ölümleri yaşandı... Yetkililerden vatandaşlara hayati uyarı

Hurman Çayı'nın geçtiği Afşin'e bağlı İğdemlik, Kuşkayası mahalleleri ile Elbistan'a bağlı Karahüyük Mahallesi'nde, suyun yüzeyi ölü balıklarla kaplandı.

Karahüyük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, toplu balık ölümlerini Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgelerde incelemelerde bulunarak balık numuneleri aldı.

Sudan alınan örnekler de laboratuarda tahlil edilecek. Vatandaşlar ise, irili ufaklı çok sayıda balığın öldüğünü belirtti.

Termik santralden suya karışıyor

Balık ölümlerinin Afşin Elbistan B Termik Santrali'nden suya karışan zehirli madde nedeniyle kaynaklandığını ileri süren vatandaşlar, "Hurman Çayına termik santralden zehirli bir madde karışmış. Suyun rengi bembeyaz. Balıklar ölmüş. Su, çok yağlı. Balıklar suyun dışına çıkmaya başladı" dediler.

"Sorumlusu kimse mutlaka cezasını çekmeli"

Geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde balık ölümlerinin yaşandığını hatırlatan vatandaşlar, ''Zehirli bir madde Hurman Çayı'nda yaşayan tüm canlıları öldürdü. Afşin sınırlarındaki bölgelerde de aynı durum söz konusu. Suyun her tarafı ölü balıklarla dolu. Yazık günah. Daha önce de oldu bu olay. Sorumlusu kimse mutlaka cezasını çekmeli" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ise, ölü balıkların yenmemesi konusunda bölgedeki halkı uyardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO