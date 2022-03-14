Tedbir alınmasını isteyene köpekperestlerden linç

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Köpeklerin hayatını insan hayatının önünde tutan sözde hayvanseverlere tepki gösteren Başıboş Köpek Platformu sözcüleri ise “Köpekperestlerin başıboş köpekler kadar tehlikeli olduklarını herkes görüyor! Isparta’da köpek saldırısından kaçarken aracın altında kalarak yaşamını yitiren Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Rabia Kallı önceki gün toprağa verilirken, geçen hafta Antalya’da iki başıboş köpeğin saldırısından kaçarken kamyon altında kalan ve bir bacağı kesilen minik Mahra Melin Pınar’ın yaşam mücadelesi ise hala sürüyor. Yaşanan bu olaylar üzerine Yıldız Tilbe de, sosyal medya hesabı üzerinden başıboş köpeklerin bir an önce toplatılmasına ilişkin paylaşımlar yaparak yetkililere çağrıda bulundu. Kamuoyunda infiali neden olan köpek saldırıları karşısında başını kuma gömen köpekperestler ise anında Tilbe’ye karşı aşağılama, karalama ve linç girişiminde bulundu. Saldırılar sonucu Tilbe geri adım atmak zorunda kaldı ve paylaşımlarının bir kısmını sayfasından kaldırdı. Tilbe’ye karşı nefret kusan ve tehdit eden güruhun da başıboş köpekler kadar tehlikeli oldukları böylece gün yüzüne çıkmış oldu” dedi.

Yasal yetkilerini aşan Datça ve Bodrum Belediyeleri de sosyal medya hesapları üzerinden; Tilbe’ye yönelik hasmane nitelikte paylaşımlar yaptı.