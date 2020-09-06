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Aktüel Tedavi için BAE'ye giden İbrahim Boubacar Keita, gerektiğinde Mali'ye dönecek
Aktüel

Tedavi için BAE'ye giden İbrahim Boubacar Keita, gerektiğinde Mali'ye dönecek

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:22:17 -
Tedavi için BAE'ye giden İbrahim Boubacar Keita, gerektiğinde Mali'ye dönecek

DAKAR (AA) - Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbeyle istifa eden ve dün tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın yasal gereklilik halinde ülkeye döneceği belirtildi.

İskemik inme teşhisi konulan Keita'nın tedavi için dün eşi, doktoru ve bir yakınıyla Abu Dabi'ye gittiği doğrulandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, kararın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ile askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) arasındaki görüşmeler sonucu alındığı ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) tarafından da desteklendiği kaydedildi.

CNSP'nin Keita'nın yasal gereklilik durumunda Mali'ye döneceği konusunda güvence istediği ve bu talebinin de ECOWAS tarafından kabul edildiği vurgulandı.

Tedavisinin 10-15 gün süreceği tahmin edilen Keita, daha önce de operasyon geçirdiği Abu Dabi'deki bir hastanede bulunuyor.

Bamako'da 2 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve iskemik inme teşhisi konulan 75 yaşındaki Keita, 4 Eylül'de taburcu edilmişti.

CNSP, 18 Ağustos'ta askeri kışlada alıkoyduğu Keita'yı 27 Ağustos'ta serbest bırakmıştı.

CNSP, o tarihten bu yana özel korumalı konutunda kalan Keita'ya, tedavisi için yurt dışına çıkış izni vermişti.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda, 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlar ile yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.




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