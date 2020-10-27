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Spor TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı
Spor

TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı

TTF Başkanı Cengiz Durmuş: - "Şampiyon adayı olarak yola çıktığımız bir turnuva olacak. Birbirinden keyifli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:49:28 -
TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

TED Tarabya'da gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz, milli tenisçi İpek Öz katıldı.

26-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuva ile ilgili konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Dünya sıralamasını zorlayan sporcuların geldiği bir turnuva. Önemli sporcuların yer aldığı bir yer. Biz de 13 sporcumuzla bu turnuvada yer alacağız. Şampiyon adayı olarak yola çıktığımız bir turnuva olacak. Birbirinden keyifli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Cumhuriyet Bayramı'nın haftasına denk gelen ve 20 yıldır aralıksız yapılan turnuvada dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Federasyon olarak yukarıları hedeflediklerini kaydeden Durmuş, "Türkiye'nin tenis ülkesi olması yolunda hakemlerden, top toplayıcılara kadar iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Tenisin gelişimi için mesai arkadaşlarımızla birlikte yukarı doğru hedefimiz var." dedi.

TED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz da, "Başarılı bir turnuva geçmesini bekliyorum. Kızlarımız hem maç kazanacaklar hem de sıralamadaki yerlerini üst sıralara taşıyacaklar. Bu turnuva, kulübümüzün Cumhuriyet Bayramı kutlamasıdır. Teniste sponsor sayısı azaldı. Destek olan sponsorlarımıza ve federasyona da maddi manevi destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli tenisçi İpek Öz ise şunları kaydetti:

"Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uzun süre maç yapamadık. Cumhuriyet Kızları'nı üçüncü kez oynuyorum ve evimde oynuyormuş gibi hissediyorum. Bu sene de temennim her zaman olduğu gibi bir Türk oyuncunun kazanması. Teklerde ve çiftlerde umarım kupayı biz alırız. Çiftlerde daha başarılı görünebiliriz ama teklerde de başarılıyız. Çiftlerde oynamak daha eğlenceli ve baskıyı da azaltıyor. Ben iki tarafta da başarılı olduğumuzu düşünüyorum."


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