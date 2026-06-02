Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu
Ağrı’nın Patnos ilçesinde yol kenarında yardım isteyen bir kişi, kendisini aracına alan sürücüyü silahla vurduktan sonra otomobili gasp ederek kaçtı.
Başından yaralandı
İddiaya göre, yol kenarında el kaldırarak yardım isteyen şahıs, durdurduğu araca bindi. Bir süre sonra araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şüpheli, yanında bulunan silahla sürücü Ş.Y.’nin başına ateş açtı. Zanlı, yaraladığı sürücüyü bırakarak aracıyla birlikte kaçarken, ağır yaralanan Ş.Y. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
