Kukla Netanyahu'ya kendi çöplüğünden eleştiri yağmuru! Siyonist lider Trump’ın karşısında el pençe divan durdu

İsrail'de hem iktidar hem muhalefet kanadından siyasetçiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştiri yağmuruna tuttu.

Netanyahu'nun sabah saatlerinde İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı talimatı verdiğini duyurmasına karşın planlanan saldırı gerçekleşmedi.

ABD Başkanı Trump'ın beklenen İsrail saldırısını durdurduğuna işaret eden açıklamasının ardından İsrailli siyasetçiler Netanyahu'yu eleştirdi.

İsrail eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Netanyahu'nun "başbakan değil, bir kukla" olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu hükümetinin "İsrail'in egemenliği üzerindeki kontrolü yitirdiğini" belirterek "Her köşede kaos hakim." ifadesini kullandı.

Bennett'in ortağı ve mevcut ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'i "tam anlamıyla vasal devlet" şeklinde niteledi.

İktidar partisi Likud Milletvekili Dan Illouz, Netanyahu'nun Mayıs 2024'te söylediği "Eğer İsrail yalnız kalmaya zorlanırsa, yalnız kalacak." sözlerini hatırlatarak "Sayın Başbakan, bu söz bugün de geçerli olmalı." ifadesini kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya seslenerek "Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı." çağrısında bulunmuştu.

- Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.