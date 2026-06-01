E. Genelkurmay Başkanı Başbuğ da topa girdi! Başbuğ’dan Özel’e FETÖ desteği!
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumartesi günü Özel ve yönetimini FETÖ ajanlığıyla suçlamasına eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İlker Başbuğ; “Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir” ifadeleriyle Özel’e destek verdi.
VATANDAŞLARDAN ANINDA TEPKİ!
Ancak Başbuğ’a tepki gösteren çok sayıda vatandaş, Başbuğ’un kendi Genelkurmay Başkanlığı döneminde FETÖ’cülerin Genelkurmay’a yuvalanmasına göz yumduğunu belirterek, “Sen Genelkurmay’ı FETÖ’cüler doldururken görmemişsin, Özgür Özel’i mi göreceksin” şeklinde tepkilerde bulundular.
Gündem
İYİ Parti'den CHP'deki mutlak butlan rezaletine ilk yorum! Kavuncu koltuk kavgasıyla çalkalanan ortaklarına siper oldu
Gündem
Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”