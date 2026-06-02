Bölgede tansiyon yükseliyor! ABD’ye ait ticari gemi vuruldu

İran cephesinden gelen açıklama, zaten kırılgan olan bölgesel dengeyi daha da sarsarken, uluslararası deniz ticareti açısından kritik önemdeki hatta yeni bir güvenlik alarmı verdi.

Hürmüz Boğazı’nda gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait Panama bayraklı MSC Sariska V konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Irak’ın güneyinde bir liman kenti olan Umm Qasr’ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti.