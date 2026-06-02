Gıda devi 170 mağazasını kapatıyor

2020 yılında kurulan Ningji Lemon Tea, kısa sürede Çin ve Güneydoğu Asya'da 3 binden fazla şubeye ulaştı. Şirket ayrıca ABD pazarına da Bobobaba markasıyla giriş yaptı. Çin'de tüketicilerin fiyat hassasiyetinin artması ve yerli markaların çoğalması yabancı şirketleri zorluyor. Bir Haagen-Dazs mağazasında tek top dondurma yaklaşık 40 yuan (5,9 dolar) seviyesinde satılırken, Çin'in en büyük zincirlerinden biri olan Mixue Ice Cream and Tea dondurma külahlarını 3 yuandan başlayan fiyatlarla sunuyor. Üstelik premium segmentte de rekabet artıyor. Çinli butik dondurma markaları, pirinç ve soya soslu karamel gibi yerel damak tadına hitap eden özel ürünlerle tüketicilerin ilgisini çekiyor.