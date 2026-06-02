Gıda devi 170 mağazasını kapatıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken ünlü gıda devi acil olarak 170 mağazasını satma kararı aldı. Satışla ilgili detaylar ortaya çıktı

Mali şartları açıklanmayan satış, son yıllarda Çin pazarında yabancı markaların yaşadığı güç kaybının yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. Çinli markalar daha hızlı ürün geliştirirken, daha agresif fiyat politikaları ve sosyal medya trendlerine daha hızlı uyum sağlamaları sayesinde pazar paylarını artırıyor. General Mills, mağazaları satmasına rağmen Haagen-Dazs dondurmalarının Çin'deki satışını sürdürecek. Şirket ürünlerini marketler, zincir mağazalar ve çeşitli perakende kanalları üzerinden tüketicilere ulaştırmaya devam edecek.

Konuya yakın kaynaklara göre satış kapsamında yaklaşık 170 Haagen-Dazs mağazası yer alıyor. Oysa marka, Çin'deki en parlak döneminde yaklaşık 400 mağazaya ulaşmıştı. Özellikle büyük şehirlerde "lüks buluşma noktası" olarak görülen Haagen-Dazs mağazaları son yıllarda müşteri kaybetmeye başladı.

2020 yılında kurulan Ningji Lemon Tea, kısa sürede Çin ve Güneydoğu Asya'da 3 binden fazla şubeye ulaştı. Şirket ayrıca ABD pazarına da Bobobaba markasıyla giriş yaptı. Çin'de tüketicilerin fiyat hassasiyetinin artması ve yerli markaların çoğalması yabancı şirketleri zorluyor. Bir Haagen-Dazs mağazasında tek top dondurma yaklaşık 40 yuan (5,9 dolar) seviyesinde satılırken, Çin'in en büyük zincirlerinden biri olan Mixue Ice Cream and Tea dondurma külahlarını 3 yuandan başlayan fiyatlarla sunuyor. Üstelik premium segmentte de rekabet artıyor. Çinli butik dondurma markaları, pirinç ve soya soslu karamel gibi yerel damak tadına hitap eden özel ürünlerle tüketicilerin ilgisini çekiyor.

General Mills'in hamlesi, kısa süre önce kahve devi Starbucks'ın Çin operasyonlarının kontrolünü yatırım şirketi Boyu Capital'e devretmesinin ardından geldi. Uzmanlar, yavaşlayan ekonomik büyüme, tüketici harcamalarındaki zayıflık ve Çin-ABD arasındaki jeopolitik gerilimlerin yabancı markaların Çin'deki konumunu giderek zorlaştırdığı görüşünde. General Mills, satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini duyurdu.

