LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...
Milyonlarca adayın iyi bir liseye ya da üniversiteye girme hayallerine ulaşmak için ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Sınav hazırlıklarının son aşamasına gelen adayların hâlâ yetiştiremediğini düşündükleri konuların peşinden koşmasının önemli bir hata olduğunu belirten Uzman Öğrenci Koçu Sezer Kamir, “Bu dönemde bilgi yüklemekten çok sınav rutini oluşturmak daha önemlidir. Elbette küçük tekrarlar yapılabilir. Ancak her sabah sınav saatinde yani saat 10.00’da deneme çözerek güne başlamak hem zihni hem de bedeni sınava hazırlar” dedi.