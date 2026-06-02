  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP zihniyetinin yönettiği yere bakın! En sosyal sokaklarından birinde kaza ve gürültü eksik olmuyor Sandığa gidiliyor! Seçim tarihi belli oldu Listede TOGG da var! En çok satan otomobil markaları belli oldu 4 farklı çeşmeden akan suyun sırrı: 1400 yıldır şifa dağıtıyor, mide ve böbrek hastalıklarına iyi geliyor Hadislerde suyun altında tonlarca altın olduğu yazıyordu: Fırat Nehri'nin sırrı çözüldü Altın gibi Kadıköy'de parlamıştı... Galatasaray Can Uzun için bastırıyor! 60 milyon Euro'dan başladı Dünyayı ayağa kaldıran davanın kan donduran detayları! Yapay zeka çocukları ölüme mi sürüklüyor? O harekatın sırrı çözüldü: Hakan Safi'nin bombaları: Hakan Çalhanoğlu+Merih Demiral CHP’li İBB’ye büyük gol: Resmen devredildi En güvenilir simülasyon firması açıkladı! İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali
Eğitim
9
Yeniakit Publisher
LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...

Milyonlarca adayın iyi bir liseye ya da üniversiteye girme hayallerine ulaşmak için ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Sınav hazırlıklarının son aşamasına gelen adayların hâlâ yetiştiremediğini düşündükleri konuların peşinden koşmasının önemli bir hata olduğunu belirten Uzman Öğrenci Koçu Sezer Kamir, “Bu dönemde bilgi yüklemekten çok sınav rutini oluşturmak daha önemlidir. Elbette küçük tekrarlar yapılabilir. Ancak her sabah sınav saatinde yani saat 10.00’da deneme çözerek güne başlamak hem zihni hem de bedeni sınava hazırlar” dedi.

#1
Foto - LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...

Üniversite ve liseye girişte belirleyici rol oynayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım başladı. 13 Haziran’da gerçekleştirilecek LGS ve 21-22 Haziran’da yapılacak YKS öncesinde zaman giderek daralırken, milyonlarca öğrenci ve ailesini heyecanla birlikte sınav stresi de sardı.

#2
Foto - LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...

Aylar, hatta yıllar süren hazırlık sürecinin ardından son viraja giren adaylar bir yandan eksiklerini tamamlamaya çalışırken diğer yandan sınav kaygısıyla mücadele ediyor. Özellikle sınava günler kala artan baskı, öğrencilerin çalışma düzenlerini ve motivasyonlarını doğrudan etkileyebiliyor.

#3
Foto - LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...

Öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan birinin hâlâ yetiştiremediklerini düşündükleri konulara odaklanmaları olduğunu vurgulayan Uzman Öğrenci Koçu Sezer Kamir, “Bu durum öğrencide gereksiz bir stres oluşturuyor. Kaygı arttıkça kişinin aklında sürekli 'Yetiştiremeyeceğim' düşüncesi dönmeye başlıyor. Böyle olunca da sınavda aslında bildiği bilgileri kullanmakta zorlanabiliyor.

#4
Foto - LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...

Bu nedenle artık yeni konu öğrenmeye çalışmak yerine mevcut bilgileri sağlamlaştırmaya odaklanmak gerekiyor. Öğrenciler eksik hissettikleri noktalarda kısa tekrarlar yapabilir, soru çözebilir ve yanlışlarına göz atabilirler. Son günlerde yapılan küçük ama düzenli tekrarlar, uzun ve yoğun çalışmalardan çok daha fazla fayda sağlar. Bu süreçte önemli olan daha fazla bilgi yüklemek değil, eldeki bilgiyi sınav günü en doğru şekilde kullanabilecek hazır bulunuşluğu yakalamaktır” dedi.

#5
Foto - LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...

Son virajda çalışırken önceliklerin doğru belirlenmesi gerektiğini söyleyen Uzman Öğrenci Koçu Sezer Kamir, sözlerine şöyle devam etti: “Geçmiş yıllardaki soru dağılımlarına göz atarak hangi konuların daha fazla ağırlık taşıdığını görmek fayda sağlayacaktır. Her konuya aynı zamanı ayırmak yerine, sınavlarda daha çok soru gelen konulara yoğunlaşmak daha doğru bir yaklaşım olur. Bu aşamada çok çalışmaktan ziyade doğru ve planlı çalışmak önem kazanıyor. Artık konu öğrenmekten çok deneme çözmeye ağırlık verilmesi gerekiyor. Denemeler süreyi doğru kullanmayı öğrenmek ve sınav atmosferine alışmak için de önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle sınav saatinde çözülen denemeler öğrencinin hem zihinsel hem de fiziksel olarak sınava hazırlanmasına yardımcı oluyor.

#6
Foto - LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...

Bir diğer önemli konu ise kıyaslama. Son günlerde arkadaşlarının kaç net yaptığına odaklanan öğrenciler gereksiz bir stresin içine giriyor.

#7
Foto - LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...

Oysa herkesin eksiği, çalışma düzeni ve öğrenme hızı farklıdır. Öğrenciler başkalarının performansına değil, kendi gelişimlerine odaklanmalıdır. Velilere de önemli görevler düşüyor. Sürekli ders çalışıp çalışmadığını ya da kaç net yaptığını sormak öğrencinin üzerindeki baskıyı artırabiliyor.

#8
Foto - LGS için uyardı: Her Gün Saat 10.00’da Deneme Çözerek Başlayın...

Bu süreçte çocukların akademik performansından çok psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerine destek olmak gerekiyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
E. Genelkurmay Başkanı Başbuğ da topa girdi! Başbuğ’dan Özel’e FETÖ desteği!
Gündem

E. Genelkurmay Başkanı Başbuğ da topa girdi! Başbuğ’dan Özel’e FETÖ desteği!

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumartesi günü Özel ve yönetimini FETÖ ajanlığıyla suçlamasına eski G..
Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP'de büyük temizlik: Kovuldular
Gündem

Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP'de büyük temizlik: Kovuldular

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına hızlı başladı. Kılıçdaroğlu yönetimi, bayram öncesi 24 personelin işine son verdikten sonra dün d..
Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı
Dünya

Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı

Son zamanlarda tartışmaların odağında olan Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği terör devleti ..
Halka hesap verecekler! CHP'li İmamoğlu'nun organize suç örgütü davasında rezaletler deşifre oluyor
Gündem

Halka hesap verecekler! CHP'li İmamoğlu'nun organize suç örgütü davasında rezaletler deşifre oluyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ..
İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı
Dünya

İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye’yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı!
Gündem

Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye’yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı!

Caydırıcı cezaların bir türlü uygulanmadığı sarı taksiler, Türkiye’yi dünyaya rezil etmeye devam ediyor. Travis Scott konseri için Türkiye’y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23