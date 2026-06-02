  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 Haziran 1978: Beşir Balcıoğlu'nun vefatı (Büyükelçi) Katil Siyonistler terör eylemine devam ediyor! Trump saldırıların duracağını söylemişti Sarı kafa Trump şaşırtmaya devam ediyor! Anlaşma için tarih verdi İran verileri açıkladı! Hürmüz Boğazı'nın önemi bir kez daha fark edildi Kalibaf'tan anlaşma açıklaması! O ülkeyi şart koştu Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu Bölgede tansiyon yükseliyor! ABD’ye ait ticari gemi vuruldu Kukla Netanyahu'ya kendi çöplüğünden eleştiri yağmuru! Siyonist lider Trump’ın karşısında el pençe divan durdu Ateşkes kahpeliği rakamlarla tescillendi! Katil İsrail Gazze'de 232 günde 3 binden fazla ihlal yaptı Popüler kültür adı altında kölelik düzeni! Genç kızlara örnek sunulan "Manifest" grubunun prangaları ifşa oldu
Spor Senegal’in Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Süper Lig’den iki isim listede
Spor

Senegal’in Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Süper Lig’den iki isim listede

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Senegal’in Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Süper Lig’den iki isim listede

Senegal Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Teknik direktör Pape Thiaw’ın açıkladığı 26 kişilik listede Galatasaray’dan Ismail Jakobs ve Samsunspor’dan Cherif Ndiaye yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası’na hazırlanan Senegal’de turnuva kadrosu açıklandı. Senegal Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Pape Thiaw, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

 

Türkiye’den iki isim

Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye de kadroda yer aldı. Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Senegal'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Edouard Mendy (Al Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre)

 

Defans: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Moussa Niakhate (Olimpik Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Münih)

 

Forvet: Sadio Mane (Al Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Münih), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)

Milli takım maçlarına özel karar! Dünya Kupası için mesai saati değişti
Milli takım maçlarına özel karar! Dünya Kupası için mesai saati değişti

Spor

Milli takım maçlarına özel karar! Dünya Kupası için mesai saati değişti

Dünya Kupası öncesi ilk sınav bu akşam! İşte muhtemel 11’ler
Dünya Kupası öncesi ilk sınav bu akşam! İşte muhtemel 11’ler

Spor

Dünya Kupası öncesi ilk sınav bu akşam! İşte muhtemel 11’ler

FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimizden biri! İşte Avustralya milli takım kadrosu
FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimizden biri! İşte Avustralya milli takım kadrosu

Spor

FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimizden biri! İşte Avustralya milli takım kadrosu

Brezilya Dünya Kupası’na ayar veriyor
Brezilya Dünya Kupası’na ayar veriyor

Spor

Brezilya Dünya Kupası’na ayar veriyor

Meksika’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Ochoa’dan rekor katılım
Meksika’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Ochoa’dan rekor katılım

Spor

Meksika’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Ochoa’dan rekor katılım

Dünya Kupası öncesi büyük moral! Türkiye gol olup Kuzey Makedonya'ya yağdı: 4-0
Dünya Kupası öncesi büyük moral! Türkiye gol olup Kuzey Makedonya'ya yağdı: 4-0

Spor

Dünya Kupası öncesi büyük moral! Türkiye gol olup Kuzey Makedonya'ya yağdı: 4-0

'Hedefimiz Dünya Kupası'nı almak'
'Hedefimiz Dünya Kupası'nı almak'

Spor

'Hedefimiz Dünya Kupası'nı almak'

Millilerden Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de gol şov: 4-0
Millilerden Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de gol şov: 4-0

Spor

Millilerden Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de gol şov: 4-0

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23