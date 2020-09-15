Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz etmişti. Mide bulandıran olayın kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken dehşet yaşayan mağdur kadın da harekete geçerek suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından Başsavcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan yaşanan skandal oalyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mağdur kadın, şüphelileri teşhis etmek için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Normal şartlarda canlı teşhis yapılması gerekirken S.T.'nin şüpheliler Atabay, Çiçek ve Çağlar'ı fotoğraf üzerinden teşhis etmesi istendi.

CHP'li Atabay ve meclis üyelerinin neden canlı olarak teşhis işlemine getirilmediği ve böyle bir kayırmanın neden yapıldığı merak konusu oldu.

Talep reddedildi

Diğer yandan mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, Soruşturma Savcısı Selahattin Baysal'dan canlı teşhis talebinde bulunduğu, ancak savcının bu talebi reddettiği öğrenildi.

Teşhisin canlı olarak yapılmamasına tepki gösteren Murat Sultansu şöyle konuştu:

"Didim Belediye Başkanı bu kadar ciddi iddialar karşısında halen görevine 'delilleri karartma ihitmali' olmasına rağmen devam etmektedir. Soruşturma dosyası hiçbir şekilde usul ve yasaya uygun yapılmamaktadır. Gizlilik kararı olduğu için ayrıntı verememekteyim ancak bu kadar vahim bir dosyanın daha ciddi soruşturmasının yapılması gerekirdi ancak yapılmamaktadır. Adalet Bakanını göreve çağırıyorum. Aile Bakanı bayan olmasına rağmen neden susuyor açıklama yapmıyor. Neden herkes susuyor, namuslu bir kadının iş aramak amacıyla gittiği yerde böylesine akıl almaz olayla karşılaşması normal mi karşılanmaya başlandı"