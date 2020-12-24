Tecavüz, hırsızlık ne ararsan CHP’de

Yeni Akit TBMM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. CHP’ye sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokraside asıl olan tehditler yağdırmak değil, millete hizmet etmektir. Kimsenin CHP’nin keyfine göre hareket etme mecburiyeti yoktur. 2053 vizyonumuzun karşısına çok daha geniş vizyonlarla, 2071 hayalimizin karşısına çok daha büyük hayallerle çıkan bir muhalefet görmek istiyoruz. Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim asla takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli duruş sergilemek yerine yalan ve iftira çıtasını yükselterek gündem saptırmaya çalışanlar gündem saptırmaya çalışıyorlar. CHP’nin azıcık hayâ duygusu varsa taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazım. Gün geçmiyor ki bir taciz olayı, tecavüz olayı, hırsızlık olayı duymayalım. Ondan sonra da utanmadan sıkılmadan arlanmadan çıkıyor, ne diyor, bizim başkanlarımız şöyle temizdir, böyle başarılıdır... Yahu şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık, açık net kendini bir check et. Ciddi manada bir check-up’tan geçmesi gerekiyor. Hem ruhsal hem fiziki olarak. Tepeden tırnağa taciz, tecavüz, hırsızlık. Rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar. Dün de ‘uyuşturucuya vergi alınmalı’ dediler. Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi demek, uyuşturucu kaçakçısı olabilirsin, organ mafyası olabilirsin demektir. Bu ne sapkınlıktır” şeklinde konuştu.

“Düşmanlık besleyenleri tarihe gömmek boynumuzun borcudur”

Erdoğan, “Dün çıktı ülkemize yurt dışı ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz ‘Varlık Barışı’ uygulamasını, uyuşturucu, fuhuş, organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü. Bunun adı, o zatın kendi meşrebinde dahi, düşkünlüktür. İşte bu kendi ülkesine ve halkına husumeti, siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek hep birlikte boynumuzun borcudur. Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. Cumhur İttifakı’yla birlikte önce 2023, ardından da çok daha güçlü şekilde yoluna devam ettirmekte kararlıyız. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin yıldızı yükseldikçe saldırılar artıyor”

“Türkiye tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor” diyen Erdoğan, “Tüm dünyada diklenmeden dik duruşu temsil ediyor. Türkiye’nin yıldızı yükseldikçe maruz kaldığı saldırılar da artıyor. Satranç tahtasını andıran uluslararası arenada oyun kuran Türkiye gerçeği, çatışma ve kaostan beslenenleri rahatsız ediyor. Oysa ne Türkiye’nin ekseninde bir kayma ne de ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesinde bir zafiyet vardır. ‘Bu teröristleri ezeceğiz, inlerinde vuracağız’ dedik ve vuruyoruz. Ara vermek yok. Aynı kararlılıkla, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla tüm korucu korumalarımızla bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bu bir azmin gereğidir. Ülkemiz DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle pek çok farklı coğrafyada göğüs göğse çarpışan tek NATO ülkesidir. Dağlık Karabağ’da 30 yıldır göz yumulan işgal düzeninin son bulmasına katkı sağladık. Dış politika vizyonları ‘Kemalist Türkiye’den Faşist İtalya’ya Selam’ göndermekten ibaret olanların böyle bir ufku, özgüveni anlamasını da beklemiyoruz. Boraltan Faciası’nın müsebbiblerinin, Karadağ’daki zaferin heyecanını hissetmelerinin güçlüğünün de farkındayız” değerlendirmesinde bulundu.

Aihm’e tepki; ikiyüzlülüktür!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına değinen Erdoğan, “Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimiz tarafından değerlendirilir. AİHM bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Kaldı ki biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin tüm yolları tüketme unsuru olarak gördük. Ondan sonra AİHM devreye girebilir. Bu şekilde bu adım atıldı. Şimdi görüyoruz ki tüm yollar tüketilmeden AİHM bu kararı almıştır. Bu adımlar tamamıyla siyasidir. Bunun da gerekçesini biliyoruz. Resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. İstisnasını bir kenara bıraksak bile, Selahattin Demirtaş’la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya’daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır” diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine müjde

Üniversite öğrencilerine burs ve kredi müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerime vereceğimiz burs ve kredi miktarını belirledik. Lisansta 550’den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz” dedi.

Asgari ücret açıklaması!

Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, asgari ücrete ilişkin “Gönlünüzden geçen rakam nedir” sorusuna “Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz” diye cevap verdi.