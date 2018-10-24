0553 313 94 23

Tebeşir zararlı mı?

Genellikle kara tahtalara yazı yazmak için kullanılan tebeşir birbirine gevşek olarak bağlanmış çok ince toz halindeki bir çeşit kireç taşıdır. Kireç taşı kalsiyum karbonat mineralidir.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:07
Tebeşir zararlı mı?


Tebeşir, kalsiyum karbonatla birlikte çok az miktarda balçık mineralleri, silis tanecikleri, çakmaktaşı tozu ihtiva eder.

Tebeşir, temizlenip saflaştırıldıktan sonra portlant çimento yapımında ve dezenfektan olarak kullanılır. Tebeşirin işlenerek pudra haline getirilmesiyle kullanma sahası daha da artmıştır. Pudra tebeşir, seramik, cam macunu, muhtelif kozmetik, lastik, kağıt, marley, diş macunu gibi birçok yerde dolgu maddesi olarak kullanılır.

Okullarda karatahtalarda yazı yazmak için kullanılan tebeşir tabii tebeşirden yapılmaz. Bu tebeşirler çok ince tebeşir tozunun, renk maddeleri, suda eriyen yapıştırıcılarla karıştırılıp, kalıplara dökülmesiyle elde edilir. ABD’de içine zehirli olmayan maddeler de karıştırılarak kağıt kalıplar içine dökülerek elde edilen tozsuz tebeşirler yapılmıştır.

Ülkemizde tozsuz tebeşir ilk defa 1982 senesinde üretilmiştir.

Metal ve taş üzerine yazı yazmada kullanılan tebeşirlerse sabun, balmumu, reçine ve lamba karasından yapılır. Tebeşir umumiyetle silindir biçimindedir. Dört köşe olanları da imal edilmektedir.

Okulu kırmanın yolu

Kimilerinden tebeşir alerji ve astımı tetikleyebildiğini iddia edenler vardır. Hatta tozsuz tebeşirin bile.. Ama kesin bir bulgu yoktur. Ancak, tebeşir tozu okuldan kaçmak için de kullanılır bazı cin çocuklar tarafından. Tebeşir tozu yutulduğunda vücuda giren bu madde, yabancı olarak algılanır. Bu yüzden bedendeki sistem ateşi yükselterek antikor miktarını artırır. Çocuk ateşi olduğundan okula gitmez.. Cinlik işte!

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:07
  1. tebeşir
  2. tebeşirin zararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş Turnuvası başlıyor
    1. Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş..
    2. Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye hoca!..
    3. Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman..
    4. Adıyaman'da otomobilde eroine 2 kişi..
    5. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    6. İran ekibi Şampiyonlar Ligi'nde finale..
    7. Erdoğan ile Prens Selman ile görüştü
    8. Porselen en sağlıklı malzemedir
    9. CHP Kocaeli belediye başkan adayları..
    10. Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması! 'ABD..
    11. Savunma sanayisi 'zirveye' çıkıyor
    12. Değeri çok yüksek! Hawaii polis her..
    13. Fenerbahçe'ye Milli Takım'dan yeni hoca!
    14. Erdoğan, Prens Selman ile görüştü
    15. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    16. İdlib’e beton blok sevkıyatı sürüyor
    17. CHP Isparta belediye başkan adayları
    18. Evliler daha uzun süre yaşıyor
    19. Muş'ta PKK soruşturması! 4 tutuklama
    20. Altının kilogramı 225 bin 600 liraya..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur