Tebeşir zararlı mı?



Tebeşir, kalsiyum karbonatla birlikte çok az miktarda balçık mineralleri, silis tanecikleri, çakmaktaşı tozu ihtiva eder.



Tebeşir, temizlenip saflaştırıldıktan sonra portlant çimento yapımında ve dezenfektan olarak kullanılır. Tebeşirin işlenerek pudra haline getirilmesiyle kullanma sahası daha da artmıştır. Pudra tebeşir, seramik, cam macunu, muhtelif kozmetik, lastik, kağıt, marley, diş macunu gibi birçok yerde dolgu maddesi olarak kullanılır.

Okullarda karatahtalarda yazı yazmak için kullanılan tebeşir tabii tebeşirden yapılmaz. Bu tebeşirler çok ince tebeşir tozunun, renk maddeleri, suda eriyen yapıştırıcılarla karıştırılıp, kalıplara dökülmesiyle elde edilir. ABD’de içine zehirli olmayan maddeler de karıştırılarak kağıt kalıplar içine dökülerek elde edilen tozsuz tebeşirler yapılmıştır.

Ülkemizde tozsuz tebeşir ilk defa 1982 senesinde üretilmiştir.



Metal ve taş üzerine yazı yazmada kullanılan tebeşirlerse sabun, balmumu, reçine ve lamba karasından yapılır. Tebeşir umumiyetle silindir biçimindedir. Dört köşe olanları da imal edilmektedir.

Okulu kırmanın yolu

Kimilerinden tebeşir alerji ve astımı tetikleyebildiğini iddia edenler vardır. Hatta tozsuz tebeşirin bile.. Ama kesin bir bulgu yoktur. Ancak, tebeşir tozu okuldan kaçmak için de kullanılır bazı cin çocuklar tarafından. Tebeşir tozu yutulduğunda vücuda giren bu madde, yabancı olarak algılanır. Bu yüzden bedendeki sistem ateşi yükselterek antikor miktarını artırır. Çocuk ateşi olduğundan okula gitmez.. Cinlik işte!