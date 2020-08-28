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Aktüel TEB'den grip aşısı temininde sıkıntı yaşanmaması için "tedbir alınması" çağrısı:
Aktüel

TEB'den grip aşısı temininde sıkıntı yaşanmaması için "tedbir alınması" çağrısı:

"Grip aşısı konusunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan tedarik sorununu göz önüne aldığımızda gerekli tedbirlerin bir an evvel alınmaması durumunda ciddi sıkıntılar yaşanacağı da aşikardır" - "Eczanelerde hasta ile eczacının karşı karşıya gelmemesi, toplum sağlığının zarar görmemesi ve sorunun krize dönüşmemesi adına yetkilileri önlem almaya davet ediyoruz" - "Konunun muhataplarının bir an evvel bir araya gelerek aynı masada bu soruna ve artan talebe çözüm bulması gerekmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:22:56 -
TEB'den grip aşısı temininde sıkıntı yaşanmaması için "tedbir alınması" çağrısı:

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliğinden (TEB), grip aşısı konusunda geçen yıllarda tedarik sorunu yaşandığı belirtilerek, "Gerekli tedbirlerin bir an evvel alınmaması durumunda ciddi sıkıntılar yaşanacağı da aşikardır. Sorunun krize dönüşmemesi adına yetkilileri önlem almaya davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.

TEB'in yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinin aşı konusunu her zamankinden daha önemli bir hale getirdiği belirtildi.

Tüm dünyanın Kovid-19 aşısını beklediği ve bilim insanlarının aşı çalışmalarını sürdürdüğü anımsatılan açıklamada, bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de de pandemi dolayısıyla grip ve zatürre aşısına talebin her geçen gün arttığına işaret edildi.

Açıklamada, vaka sayılarının yükselmesi ile beraber grip mevsiminin yaklaşmasının grip ve zatürre aşılarını gündeme taşıdığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş üstü ve kronik hastaların bu aşıları yaptırmaları son derece önemli. Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları, risk grubunda olan kişilerin özellikle pandemi döneminde grip aşısı olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Ülkemizde risk grubundaki kişilere grip ve zatürre aşıları ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Grip aşısı konusunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan tedarik sorununu göz önüne aldığımızda gerekli tedbirlerin bir an evvel alınmaması durumunda ciddi sıkıntılar yaşanacağı da aşikardır. Grip aşısına talebin, pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl artacağı aşikardır. Eczanelerde hasta ile eczacının karşı karşıya gelmemesi, toplum sağlığının zarar görmemesi ve sorunun krize dönüşmemesi adına yetkilileri önlem almaya davet ediyoruz. Konunun muhataplarının bir an evvel bir araya gelerek aynı masada bu soruna ve artan talebe çözüm bulması gerekmektedir."

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