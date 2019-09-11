TEB, Türk lirasına enflasyona karşı koruma desteği veriyor

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), geliştirdiği ürün ve hizmetlerle tüketicileri tasarrufa yönlendirmeye ve mevcut birikimlerinin getirisini maksimum düzeyde tutmaya devam ediyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, TL birikim yapan müşterilerine, enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünleriyle birikim alternatifleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünlerin mayıs ayında devreye girdiğini hatırlattı.

Müşteriler tarafından ürünlere yoğun ilgi ve talep olduğunu aktaran Mendi, uygulamaya aldıkları mevduat ürünleri ile tasarrufu ön plana çıkartırken, birikimi olan müşterilerini de enflasyona karşı daha korumalı hale getirdiklerini kaydetti.

Enflasyona Endeksli TL Bazlı Vadeli Mevduat ve Enflasyona Karşı Korumalı TL Bazlı Vadeli Mevduat ürünlerinin, bir yıldan uzun vadeli üründe, stopaj oranı uygulanmadığı için enflasyonun üzerinde verilen mevduat pirimi ile doğrudan reel getiri anlamına geldiğini vurgulayan Mendi, "Ürünlerimiz, yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi TL'ye geçişe de teşvik ediyor ve reel getiri sağlamalarına imkan sunuyor." ifadesini kullandı.

TEB olarak sektörde TL tasarrufun önemini vurgulamaya devam edeceklerini aktaran Mendi, yeni ürünlerin, bankacılık sektörünün bilanço yapısını destekleyeceğine inandığını, düşen faiz ortamında enflasyona endeksli ürünlerin daha yoğun ilgi göreceğini düşündüğünü kaydetti.





- Ürünler, doğrudan reel getiri sağlıyor





Verilen bilgiye göre, TEB tarafından uygulamaya alınan Enflasyona Endeksli TL Vadeli Mevduat ürünü, müşterilere hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit bir vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediyor. 3 aydan uzun vadeli olarak açılabilecek bu üründe, vade sonunda ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı + ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı da doğrudan müşterinin hesabına yatırılıyor.

Enflasyona Karşı Korumalı Mevduat ürününde ise müşterilere başlangıçta belli bir faiz oranı taahhüdü yapılmıyor. Ancak bir yıl üzeri vadede stopaj kesintisi olmaksızın birikimlerini TL mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine, vade sonunda oluşacak enflasyon oranına göre TÜFE + enflasyon marjı veriliyor. Bir yıldan uzun vadeli olarak açılabilecek hesapta, 3 ayda bir faiz ödemesi ya da yıllık faiz ödemesi seçenekleri de bulunuyor.