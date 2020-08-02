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TDV'den Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bağışçılarının desteğiyle kesilen 400 kurbanın eti ülkenin güneyindeki ihtiyaç sahipleri ile Filistin ve Suriyeli mültecilere dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:20:16 -
TDV'den Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti

BEYRUT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) yapılan bağışlarla kesilen 400 kurbanın eti, Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Türkiye'den gönderilen bağışlarla kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler, Lübnan'daki Yardım Dernekleri Birliği (URDA) aracılığıyla bayramın birinci gününden itibaren ülkenin güneyindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

URDA Koordinatörü Faris el-Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban etlerinin 20 bin paya bölündüğünü ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirterek, TDV'ye ve bağışları yapan Türk halkına teşekkür etti.

Faris, yardımlardan ülkenin güneyindeki ihtiyaç sahipleri, mülteci Filistinli ve Suriyelilerin yararlandığını sözlerine ekledi.

Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

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