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TDV yurtlarında öğrenci kabulüne başlandı

Ülke genelinde 63 yurt binasıyla hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı, yeni eğitim öğretim döneminde ön kayıtlarla öğrenci kabulüne başladı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05
TDV yurtlarında öğrenci kabulüne başlandı

ANKARA (AA) - Ülke genelinde 63 yurt binasıyla hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni eğitim öğretim döneminde ön kayıtlarla öğrenci kabulüne başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, geçen eğitim öğretim yılında 37 yurtla hizmet veren TDV, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde ise 63 yurtla bu hizmetlerine devam edecek.

Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlendiği yurtlarda, güvenlik kamerası donanımı, parmak izi ile giriş çıkış yapan öğrenci hakkında velilerin bilgilendirilmesi gibi teknolojik imkanlar bulunuyor.

Ayrıca yurtlarda ders çalışma salonları, televizyon izleme, dinlenme odaları, spor salonları, kantin ve kütüphane, 24 saat sıcak su, sınırsız internet, ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma, hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği, hafta sonu ise kahvaltı, öğle ve akşam yemeği gibi imkanlar da yer alıyor.

Yurtlarda kalan öğrenciler Vakfın sunduğu burslara da başvurabiliyor.

Ön kayıt başvurusunda bulunacak öğrenci ve veliler "www.tdvyurt.com.tr" internet sitesi üzerinden yurtlar hakkında detaylı bilgi edinerek, ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05
  1. TDV yurtları
  2. Türkiye Diyanet Vakfı

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