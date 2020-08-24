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Ekonomi TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
Ekonomi

TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : - "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:15:57 -
TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 23 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gelecek dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebileceği kaydedilen açıklamada, ihalelere ilişkin detayların veri platformları aracılığıyla paylaşılacağı belirtildi.

Duyuruda, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının azaltılabileceği de bildirildi.


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